РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске открылся Центр рассеянного склероза, он стал пятым в регионе и будет обслуживать порядка 650 пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся на базе Подольской областной клинической больницы в поселке Кузнечики. Его задача – повысить доступность медицинской помощи для жителей Подольска и соседних округов, страдающих рассеянным склерозом.

«Мы продолжаем развивать сеть центров рассеянного склероза в Московской области. Сегодня мы открываем пятый подобный центр в Подмосковье. Он будет обслуживать порядка 650 пациентов с рассеянным склерозом – это жители Подольска и ближайших территорий. Если раньше пациентам с рассеянным склерозом нужно было ездить на консультации к специалистам в МОНИКИ, то теперь они смогут получить медпомощь в ближайшем к дому центре рассеянного склероза. Центр в Подольске будет обслуживать жителей 10 городских округов», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Центре рассеянного склероза в ПОКБ будут принимать пациентов из округов Подольск, Протвино, Серпухов, Чехов, Пущино, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Домодедово, Ленинский.

Ранее в регионе открыли центры рассеянного склероза в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Одинцовской больнице, Московской областной больнице имени профессора В. Н. Розанова в Пушкине, Ногинской больнице.