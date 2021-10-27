РИАМО - 27 окт. Более 1 млн рублей сэкономили пассажиры в автобусах «Мострансавто» по транспортным картам «Тройка» за 3 месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С конца июля в автобусах «Мострансавто», где принимают «Тройка», заработала система лояльности при оплате проезда картой. Воспользовались услугой более 40 тыс. пассажиров.

Система лояльности позволяет экономить на проезде. Чем чаще пассажир оплачивает поездки картой, тем выше скидка. Ее размер растет после каждой десятой поездки на 7%, а максимальная скидка в 35% начинается с 51-й поездки.

Ежемесячная экономия составляет более 400 рублей, а в год сумма может достигнуть около 5 тыс. рублей. Купить карту можно в кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто». Она стоит 50 рублей.