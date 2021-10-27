РИАМО - 27 окт. Никаких анализов перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать не нужно. Главное, чтобы в этот день было хорошее самочувствие, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

«Перед прививкой пациента осматривает врач. Измеряет давление, проверяет температуру, состояние слизистых, чтобы исключить острое респираторное заболевание», – сказала Труш на заседании профильного комитета Мособлдумы по обсуждению промежуточных итогов вакцинации в Московской области.

Сдавать ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавируса - не требуется.

При этом она отметила, что при сильном беспокойстве перед вакцинацией можно выпить легкое успокоительное и проконтролировать с утра артериальное давление.

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