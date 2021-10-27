РИАМО - 27 окт. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ЗАО «КАС-ОПТ» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее АО «Аэромар» пожаловалось в УФАС на уклонение ЗАО «КАС-ОПТ» от заключения договора на поставку одноразовых простыней для пассажиров бизнес-класса на длительных рейсах «Аэрофлота».

По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону и включило сведения в отношении нее в реестр недобросовестных поставщиков. Однако ЗАО «КАС-ОПТ» не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС России.