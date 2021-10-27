РИАМО - 27 окт. Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» состоялся в Москве 15-17 октября. На форуме состоялась серия круглых столов, на которых обсуждали актуальные на сегодняшней день темы, сообщили организаторы форума.

Сегодня развитие малого и среднего бизнеса немыслимо без самого активного участия женщин. В последнее время роль женщин в формировании социально-экономического развития и инвестиционного климата заметно повысилась. Женское предпринимательство — ключевой драйвер инклюзивного и жизнеспособного роста.

Мероприятие собрало сотни успешных женщин-предпринимателей. Пленарное заседание открыла президент РОО «Интернациональный Союз Женщин» Альфия Амирова.

На пленарном заседании эксперты и участники обсудили важные вопросы, включая стратегическое развитие в России и инновационные технологии в сегменте малого и среднего бизнеса, а также роль женщин в повестке устойчивого развития и глобальных изменений ESG-трансформации.

По итогам проведения бизнес площадки было принято решение о создании Международного дискуссионного клуба «Женщина третьего тысячелетия» с привлечением экспертов международного уровня из разных сфер малого и среднего бизнеса, искусства, медицины и других направлений.