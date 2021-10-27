РИАМО - 27 окт. Во время эпидканикул школьники смогут пользоваться своими транспортными картами для проезда в общественном транспорте, сообщает столичный оперштаб.

С 28 октября по 7 ноября в Москве введен период нерабочих дней. Но на доступ общественного транспорта для горожан они не повлияют.

При этом пассажирам нужно будет по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию в транспорте.

Период нерабочих дней вводят для снижения заболеваемости коронавирусом. Решение об этом ранее принял мэр Москвы Сергей Собянин.

В эти дни будут работать лишь магазины первой необходимости, продуктовые и аптеки. Заведениям общепита разрешено работать лишь на вынос и доставку.