РИАМО - 27 окт. Введение нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября не повлияет на доступ горожан в общественный транспорт, но соблюдать меры санитарной безопасности в поездках необходимо, сообщает столичный оперштаб.

Уточняется, что доступ в общественный транспорт не будут ни ограничивать, ни закрывать вовсе. Метро, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД будут работать в штатном режиме.

Пассажирам надо будет пользоваться масками, респираторами, а также соблюдать социальную дистанцию.

Жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в ТЦ.