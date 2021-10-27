РИАМО - 27 окт. С приходом пандемии отдых за рубежом стал для многих россиян несбыточной мечтой. Однако желание сменить обстановку, получить незабываемые впечатления и новый гастрономический опыт никуда не делись. Хорошая новость - окунуться в экзотический мир юго-восточной Азии можно не выезжая из столицы. Уникальное место для отдыха без перелетов и виз - апарт-отель «Ханой-Москва», в котором гости могут погрузиться в удивительный и яркий мир Вьетнама.

Открытие комплекса «Ханой-Москва» - результат дружественных отношений и разнопланового сотрудничества столичного правительства и Народного комитета Ханоя. Многофункциональный комплекс, расположенный рядом с живописным национальным парком «Лосиный остров», начал принимать гостей в 2014 году. Именно вьетнамцы воссоздали в Москве неповторимую культуру своей родины.

Попасть во Вьетнам «в миниатюре» довольно просто - апарт-отель «Ханой-Москва» с вместительной парковкой находится на Ярославском шоссе в пределах МКАД. Здесь есть все для комфортного и практичного отдыха - уютные номера класса «4 звезды» с кухней, полным комплектом посуды и бытовой техники, в том числе со стиральной машиной.

Также в состав комплекса входят апартаменты для длительной аренды, бизнес-центр с конференц-залами и переговорными комнатами, колоритный вьетнамский рынок с продавцами-вьетнамцами, самый большой фудкорт с вьетнамской кухней и центр акупунктуры «Вьетмед».

Богатая инфраструктура апарт-отеля «Ханой-Москва» позволяет провести время интересно и полезно - например, на выходных вместе с семьей посмотреть выступления артистов, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, а также отметить в непривычной обстановке праздники, в том числе предстоящий Новый год.

Традиционная вьетнамская, тайская и китайская кухня с утонченными шейками из питахайи, манго и маракуйи, легендарными супами фо бо и том ям, а также другими гастрономическими изысками превратит отдых в апарт-отеле в незабываемое кулинарное путешествие.

Погрузиться в умиротворенное состояние и помедитировать можно в пагоде Тюа Мот Кот - копии исторической пагоды, находящейся в центре Ханоя. Буддийский храм - полноценная достопримечательность Москвы и отличное место для атмосферной фотосессии.

Продолжить расслабляющий отдых в комплексе «Ханой-Москва» позволит посещение центра акупунктуры, где вьетнамские и российские мастера-рефлексотерапевты и профессиональные массажисты эффективно лечат различные заболевания и возвращают хорошее самочувствие.

Чтобы сохранить память об экзотическом отдыхе, в торговом центре комплекса «Ханой-Москва» можно приобрести сувениры. Здесь же продаются свежие фрукты из Вьетнама.

Апарт-отель «Ханой-Москва» - яркая звезда на гостиничной карте столицы, современный центр для отдыха, развлечений и оздоровления, пребывание в котором запомнится надолго. Более того, прямо сейчас читатели РИАМО могут воспользоваться выгодным предложением и посетить уникальный комплекс со скидкой 15% на бронирование номеров, которая действует по промокоду RIAMO до 31.01.2022 года, кроме двух дней - 30 и 31.12.2021. На эти даты скидка не распространяется.