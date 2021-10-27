РИАМО - 27 окт. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября работа московских кинотеатров временно приостанавливается, сообщает оперштаб.

Кроме того, будут закрыты концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки.

Режим нерабочих дней будет действовать в столице с 28 октября по 7 ноября. Закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. Закрываются все кафе и рестораны, а также предприятия, оказывающие бытовые услуги гражданам.

На время нерабочих дней в Москве отменяются все массовые культурные мероприятия, за исключением согласованных с властями.

При этом жители смогут гулять в парках. Ограничения будут действовать только для детских игровых центров и комнат, в том числе в торговых центрах.