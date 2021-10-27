РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 27 окт. 28 и 29 октября пройдет временное отключение электричества из-за проведения технических работ на энергообъектах обслуживаемых компанией АО «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 28 октября с 9:00 до 15:00 в частном секторе поселка Загорянский на улицах: Чехова, д.1-д.16; Цветочная, д.1-д.16; Чкалова, д.1-д.10; Гайдара, Железнодорожная; Кооперативная, д.39.

29 октября с 9:00 до 15:00 будет отключено электричество на предприятии ООО «Вертикаль» в деревне Васильевское.

Работы проводятся для повышения надежности электроснабжения потребителей.