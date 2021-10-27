РИАМО - 27 окт. Наземный, городской, общественный транспорт городского округа Люберцы в нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября, будет работать по расписанию воскресенья, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 28 октября 2021 года наземный транспорт работает по расписанию воскресных дней, после 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации будет действовать оптимизированное расписание буднего дня. Возвращение к 100% транспортной работе начнет осуществляться незамедлительно, как только будет видно, что на маршрутах есть перегрузка по количеству пассажиров. Ж/д транспорт работает в прежнем режиме», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что ежедневно в городском округе Люберцы на линии выходят более 820 автобусов различного класса. В нерабочие дни сокращение составит 30%. Везде продолжится дезинфекция, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

«Продолжает действовать правило: водитель автобуса не поедет, пока все пассажиры не будут в масках. Их должны иметь все – независимо от наличия QR-кода. Средства индивидуальной защиты можно приобрести, в том числе, у водителей. Соблюдение масочного режима будут контролировать сотрудники полиции, административно-пассажирской инспекции, волонтеры. Все пассажиры без масок могут быть привлечены к административной ответственности», - пояснил Ружицкий.

С 8 ноября приостанавливается действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Но только для тех, кто не сделал прививку от коронавируса или не переболел им в течение последних 6 месяцев. При этом, если житель захочет вакцинироваться, то карта будет разблокирована уже после ввода 1 компонента вакцины.

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