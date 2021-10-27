РИАМО - 27 окт. В текущем сезоне в Подмосковье от гриппа предстоит вакцинировать 4,5 млн человек. В прошлом году прививки от гриппа в регионе поставили 4,7 млн человек, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

«Грипп тоже коварная инфекция. Мы научились ей управлять благодаря вакцинации. С 2015 года мы увеличиваем темпы охвата вакцинации с 23% до 64%. На фоне охвата вакцинации, значительно снижается заболеваемость гриппом. В прошлом году было вакцинировано 4,7 млн человек от гриппа. И у нас только в январе в 2021 году всего было два случая гриппа», - отметила Труш на заседании профильного комитета Мособлдумы по обсуждению промежуточных итогов вакцинации в Московской области.

Она уточнила, что прививки от гриппа нужно ставить детям, людям с хроническими заболеваниям, беременным и тем, кто находится в зоне профессионального риска.

Нельзя делать прививать от гриппа при ОРВИ, обострении хронических заболевания и аллергии на куриный белок.

В Московской области прививают современными отечественными препаратами.