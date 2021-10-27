РИАМО - 27 окт. В текущем сезоне в Подмосковье от гриппа предстоит вакцинировать 4,5 млн человек. В прошлом году прививки от гриппа в регионе поставили 4,7 млн человек, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.
Она уточнила, что прививки от гриппа нужно ставить детям, людям с хроническими заболеваниям, беременным и тем, кто находится в зоне профессионального риска.
Нельзя делать прививать от гриппа при ОРВИ, обострении хронических заболевания и аллергии на куриный белок.
В Московской области прививают современными отечественными препаратами.
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