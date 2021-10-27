РИАМО - 27 окт. На время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября отменяются все массовые культурные мероприятия, за исключением согласованных с властями, сообщает оперштаб.

Культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут.

Исключение составляют только мероприятия, проводимые по решению органов госвласти либо по согласованию со столичным управлением Роспотребнадзора.

Нерабочие дни вводятся в городе с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будут закрыты все столичные магазины, за исключением продуктовых и аптек. Также не будут работать салоны красоты, косметические салоны и солярии, химчистки, прачечные и другие организации, оказывающие бытовые услуги.

В последние недели в столице зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В столице за минувшие сутки подтвердили 5789 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 786 570 случаев заболевания.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>