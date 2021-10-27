РИАМО - 27 окт. Жители Москвы смогут свободно гулять в городских парках и на детских площадках в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщает оперштаб.

Ограничения будут действовать только для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе на территории торговых центров.

Нерабочие дни введены в столице с 28 октября по 7 ноября указом мэра Сергея Собянина из-за ухудшения эпидситуации.

В это время будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи курьерской доставки. Кафе и рестораны будут работать только навынос или на доставку.

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