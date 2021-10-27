РИАМО - 27 окт. Уголовное дело возбудили в Талдоме после того, как на меленького ребенка упало дерево, малышка скончалась. Региональный СК начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась в поселке Темпы Талдомского городского округа. Дерево свалил ветер. Оно упало на коляску, в которой находилась годовалая девочка.

Родители немедленно обратились за медицинской помощью. Ребенок увезли в больницу, но она умерла, несмотря на усилия врачей.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и провели допросы. Дело завели по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).