РИАМО - 27 окт. Подмосковная прокуратура проведет проверку смертельного инцидента с падением дерева на коляску с ребенком в Талдомском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, от порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. Девочку 2020 г.р. доставили в больницу, где позже она скончалась от полученных травм.

Проверку проведет Талдомская городская прокуратура. В ходе мероприятий правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет принят исходя из результатов проверки.