РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. В подмосковной Балашихе с 4 по 7 ноября мобильные бригады вакцинации от Covid-19 не будут работать, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Мобильные пункты вакцинации находятся в местах с максимальной проходимостью, среди них - торговые центры и МФЦ.

«Уважаемые жители! С 28 октября по 7 ноября закрываются мобильные пункты вакцинации от Covid-19 в МФЦ (в Балашихе на Советской, 4 и в микрорайоне Железнодорожный, на Советской, 57) и в ТЦ «Юнион». Свою работу продолжают пункты вакцинации в ТЦ «Светофор» и в гипермаркете «Глобус», - говорится в сообщении.

ТЦ «Светофор» работает по субботам с 10:00 до 15:00, а ТЦ «Глобус» - все дни кроме пятницы и субботы с 13:00 до 18:00.

С 4 по 7 ноября мобильные бригады не работают.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>