РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. В подмосковной Балашихе с 4 по 7 ноября мобильные бригады вакцинации от Covid-19 не будут работать, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.
Мобильные пункты вакцинации находятся в местах с максимальной проходимостью, среди них - торговые центры и МФЦ.
«Уважаемые жители! С 28 октября по 7 ноября закрываются мобильные пункты вакцинации от Covid-19 в МФЦ (в Балашихе на Советской, 4 и в микрорайоне Железнодорожный, на Советской, 57) и в ТЦ «Юнион». Свою работу продолжают пункты вакцинации в ТЦ «Светофор» и в гипермаркете «Глобус», - говорится в сообщении.
ТЦ «Светофор» работает по субботам с 10:00 до 15:00, а ТЦ «Глобус» - все дни кроме пятницы и субботы с 13:00 до 18:00.
С 4 по 7 ноября мобильные бригады не работают.
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