РИАМО - 27 окт. В настоящий момент зафиксированы случаи, когда вакцинированный от коронавируса человек заболел Covid-19. Однако в этих случаях болезнь протекает легко, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

«Люди, которые заболевают после вакцинации (от коронавируса – ред.), переносят инфекцию легко и не имеют осложнений», — сказала Труш на заседании профильного комитета Мособлдумы по обсуждению промежуточных итогов вакцинации в Московской области.

Также она сообщила, что если человек заболел коронавирусом после введения первого компонента вакцины, то вторая прививка уже не ставится.

Кроме того, Труш отметила, что прививки от коронавируса нужно делать всем людям с хроническими заболеваниями, так как эти граждане находятся в зоне повышенного риска. Однако перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

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