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Охранник из «Игры в кальмара» и чумной доктор: какой костюм выбрать на Хэллоуин‑2021

Какие наряды пользуются популярностью накануне праздника и сколько стоит качественный костюм на Хэллоуин, читайте в материале РИАМО.
  kinopoisk.ru
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Средняя стоимость костюмов

© РИА Новости,   Антон Уницын

Представители онлайн-сервиса по аренде вещей Next2U отмечают, что с каждым годом россияне берут в прокат все больше нарядов, чтобы встретить один из главных праздников осени: обычно Хэллоуин растягивается на две недели ноябрьских корпоративов, и многие предпочитают приходить на каждую вечеринку в новом образе.

Стоимость аренды костюма для Хэллоуина на Next2U колеблется в пределах от 500 до 5000 рублей за сутки. За 500 рублей можно арендовать самый простой костюм ведьмы или элемент более сложного образа, а качественный наряд можно арендовать в среднем за 2000 рублей.

Образы за 4000–5000 рублей — это уже детально проработанные наряды из более сложных тканей. Санитарная обработка такого костюма обходится дороже, так как используемые материалы и разнообразная фурнитура требуют особого обращения и дорогостоящих чистящих средств, соответственно, повышенные расходы фирм по прокату влияют на конечную стоимость аренды.

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Герои «Игры в кальмара»

  kinopoisk.ru

По словам соосновательницы онлайн-сервиса по аренде вещей Next2U Екатерины Крайвановой, популярность образов зависит от информационной повестки и событий поп-культуры. «В 2019 году вышла вторая часть «Малефисенты», став лидером российского кинопроката, и моментально подскочил спрос на ее фирменные рога», — отметила Крайванова.

Хитом осени 2021 года стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix. Как отмечают эксперты «Авито», спрос на розовые костюмы с черными масками вырос в октябре в 54 раза. Стоит такая униформа от 2000 рублей до 10 тысяч. А за зеленые костюмы игроков просят около 6000 рублей.

В то же время на Wildberries форма охранников из «Игры в кальмара» стоит от 4000 рублей, а черные маски из сериала — от 600 рублей за штуку.

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Харли Квин

Екатерина Крайванова рассказала, что к 2020 году интерес к Малефисенте утих, и внимание людей переключилось на Харли Квин, о которой вышел отдельный фильм.

В этом году злодейка по-прежнему в тренде: стоимость ее образов в гипермаркете карнавальных костюмов «Вкостюме:ру» колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. На «Авито» б/у-костюм Харли Квин можно найти за 3000-7000 рублей. А на сервисе Next2U взять в аренду образ можно за 800-2000 рублей в сутки.

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Чумной доктор

© flickr.com,Therese Carfagno

«В 2020 году самой популярной темой для обсуждений стала пандемия, и возник ситуативный спрос на костюм чумного доктора», — отметила Екатерина Крайванова.

Уже в этом году интерес к образу из Средневековья вырос из-за премьеры отечественного блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор». Сейчас около 11% всех запросов на аренду костюмов на сервисе Next2U связаны именно с этим лекарем. Приобрести наряд можно на «Авито» за 6500 рублей, а маску для образа можно купить отдельно за 3500 рублей. За аренду костюма на «Авито» придется заплатить 3000 рублей, а на Next2U — 2000 рублей в сутки.

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Маньяк из «Хэллоуина»

  kinopoisk.ru

В 2021 году на экраны вышла очередная часть слэшера «Хэллоуин». Впервые маньяк-убийца, одержимый духом Самайна, появился в фильме «Хэллоуин» 1978 года режиссера и сценариста Джона Карпентера. Непременный атрибут маньяка — большой столовый нож. Приобрести костюм киногероя можно на «Авито» за 10 тысяч рублей. В комплект входят маска, комбинезон, ботинки, нож или пластиковый топор.

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Вампиры и супергерои

© Фото,   Pixabay.com

Стабильно пользуются спросом классические образы ведьм и вампиров. По данным Next2U, в течение последних трех лет на них приходится около 20% запросов на аренду костюмов ежегодно. Не менее популярны образы монахов и монашек — они занимают долю в 14% от общего числа запросов.

Стоимость аренды классических образов в Next2U:

- вампир: 2000–5500 рублей в сутки;

- ведьма: 500–3000 рублей в сутки;

- монах, монашка: 1300–3700 рублей в сутки.

«В последние два года отмечается всплеск интереса к супергероям и суперзлодеям. За 2020 и 2021 годы 27% арендованных костюмов пришлось на образы борцов со злом, а на наряды их антагонистов — 18%», — добавили в пресс-службе сервиса.

На Next2U можно найти костюм Джокера за 2000–4000 рублей в сутки, наряд Малефисенты — за 800–4000 рублей. Костюм Тора можно взять в аренду за 2500 рублей в сутки, а образ Диппера из «Гравити Фолз» — за 700 рублей.

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Зомби и скелеты

Не теряют своей актуальности и образы нечисти: зомби, мумий и монстров. За реалистичный образ Чужого на «Авито» просят 15 тысяч рублей. Там же в 10 тысяч оценивают костюм пугала ручной работы, сделанный на заказ. Наряд включает в себя рубаху, штаны со вставками из сена для реалистичности, а также набор аксессуаров: маску на всю голову и шею, колпак, перчатки, пояс из веревки, удавку Линча на шею и настоящий серп.

«Вкостюме:ру» предлагает взять в аренду наряды:

- скелета-ковбоя за 3100 рублей;

- всадника без головы за 6510 рублей;

- вуду-скелета за 8030 рублей.

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