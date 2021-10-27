Охранник из «Игры в кальмара» и чумной доктор: какой костюм выбрать на Хэллоуин‑2021

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Представители онлайн-сервиса по аренде вещей Next2U отмечают, что с каждым годом россияне берут в прокат все больше нарядов, чтобы встретить один из главных праздников осени: обычно Хэллоуин растягивается на две недели ноябрьских корпоративов, и многие предпочитают приходить на каждую вечеринку в новом образе.

Стоимость аренды костюма для Хэллоуина на Next2U колеблется в пределах от 500 до 5000 рублей за сутки. За 500 рублей можно арендовать самый простой костюм ведьмы или элемент более сложного образа, а качественный наряд можно арендовать в среднем за 2000 рублей.

Образы за 4000–5000 рублей — это уже детально проработанные наряды из более сложных тканей. Санитарная обработка такого костюма обходится дороже, так как используемые материалы и разнообразная фурнитура требуют особого обращения и дорогостоящих чистящих средств, соответственно, повышенные расходы фирм по прокату влияют на конечную стоимость аренды.

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