РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Волонтеры Георгиевского сестричества в Подольске отправили машину с гуманитарной помощью жителям деревни в Орловской области, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Снова в деревню Орловской области из волонтерской лавки Георгиевского сестричества «На Благо» уехала машина с гуманитарной помощью для нуждающихся семей. В данной деревне много таких семей. Кому-то нужны совсем детские вещички, кому-то на подростков, кому-то для пожилого человека, а кому и на работу ходить.

Одежда и обувь распределяются так, чтоб никто не остался обделенным. Нуждающиеся особенно рады сезонной, теплой одежде и обуви.