РИАМО - 27 окт. Перед вакцинацией от коронавируса не нужно пить никакие противогистаминные препараты, рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

По ее словам, существует мнение, что прием антигистаминного препарата до или после прививки может уменьшить реакцию на вакцину и избежать подъема температуры тела.

«Такая медикаментозная подготовка не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», – сказала Труш на заседании профильного комитета Мособлдумы по обсуждению промежуточных итогов вакцинации в Московской области.

Антигистаминные препараты могут понадобиться пациентам, у которых есть действующий аллергический анамнез. То есть, речь идет об аллергиках, которые принимают эти препараты по назначению врача на регулярной основе.

«Всем остальным гражданам эти препараты не показаны», – добавила Труш.

Ранее Труш сообщала, что на сегодняшний день Московская область находится в лидерах по охвату населения вакцинацией. Однако сейчас темпы вакцинации снизились. Пиковые значения были зафиксированы в июне-июле этого года.

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