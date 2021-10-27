РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В среду в подмосковном Домодедове председатель РосМолСпорта Подмосковья Сергей Агаджанян установил мировой рекорд по буксировке автоколонны весом более 50 тонн, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Впервые в истории мирового силового экстрима рекордсмен сдвинул колонну весом 53,6 т, не используя дополнительных средств. В процессе он надул до разрыва медицинскую грелку.

«Федерация силового экстрима России посвящает данный сложный рекорд, который не имеет аналогов, 800-летию Святого князя Александра Невского, который был не только выдающимся полководцем, но и государственным деятелем. Чтобы молодежь не забывала, мы делаем такие посылы периодически, поскольку у Федерации силового экстрима России стоят очень важные задачи по воспитанию подрастающего поколения», - сказал Агаджанян.

Он добавил, что технику предоставила компания «Мострансавто», в домодедовском филиале которого и прошла попытка установить рекорд.

«Мы готовы огласить показатели нашего рекорда. Сертификат «Рекорд мира в дисциплине «Трак пул» автоколонны, состоящей из автобусов «MAN» и автобуса большого класса «ГолАз» с особыми условиями надувание до разрыва 1 медицинской грелки». Вес автоколонны - 53 тонны 600 килограмм. Время 33 секунды. Дистанция 4 метра 80 сантиметров. Рекордсмен Сергей Агаджанян», - объявил президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.