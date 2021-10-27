РИАМО - 27 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир еще 3-м юным жителям муниципалитета, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь ребятам была оказана в рамках реализации губернаторской программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала 2021 года новоселами в округе стали уже 15 детей, еще 7 вручат ключи до конца этого года. Как отметил Иванов, в передаваемых квартирах все готово к заезду – есть необходимая техника и мебель, выполнен качественный ремонт.

«В Одинцовском округе продолжается реализация программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева по обеспечению собственным жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Когда им исполняется 18 лет – мы приглашаем их и в такой теплой, можно сказать домашней обстановке вручаем им ключи и документы на жилье. Программа ежегодная – начиная с 2014 года новоселами стали уже 142 юных жителя Одинцовского округа. Планируем, что еще 7 ребят въедут в свои новые, полностью обустроенные квартиры до конца этого года», – сказал Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что все 3 переданные квартиры расположены в многоквартирных жилых домах-новостройках. Из них 2 – в микрорайоне «Высокие Жаворонки» в Малых Вяземах, еще 1 — в Звенигороде.

В квартирах предусмотрены прихожая, совмещенный санузел, комната, кухня. В помещениях выполнена улучшенная социальная отделка, она включает установку стеклопакетов, замену входной двери на металлическую, установку сантехнического, электрического оборудования и отопительных приборов. Пространство оборудовано новой современной мебелью, кроме того, имеется бытовая техника: холодильник, стиральная машина — автомат, микроволновая печь, утюг.

Губернаторская программа по предоставлению бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, реализуется на территории Одинцовского округа уже несколько лет. В 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015 году — 10, в 2016 году — 18, в 2017 году — 14, в 2018 году — 18, в 2019 году — 19, в 2020 году — 32, в 2021 — 15.