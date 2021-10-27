РИАМО - 27 окт. Обучающий онлайн-курс по работе с маркетплейсами состоится в столице, послушать его можно будет на сайте mbm.mos.ru, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что слушатели узнают о более эффективном использовании маркетплейсов, тем самым сделав свой бизнес лучше.

«Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала она.

Для начала слушателям предложат поприсутствовать на дистанционной конференции «Маркетплейсы 2021». Начало мероприятия — 28 октября в 13:00. Там выступят представители крупнейших платформ электронной торговли.

Участники продолжат онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи». Он начнется 9 ноября и включит в себя 4 вебинара. Все мероприятия будут проходить на бесплатной основе.