РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Сотрудники УК «Жилтрест и К» в Красногорске помогут хозяину восстановить стены и окна в квартире ,пострадавшей в результате хлопка газа, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Всеволод Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

«Преступная безалаберность могла привести к трагедии. Сегодня утром в пятиэтажке на Железнодорожном проезде произошел хлопок газа: горе-рабочие по просьбе хозяина квартиры переносили газовую плиту, не имея на то никаких разрешений и полномочий, и даже не отключив газ», - написал Волосевич.

Итогом стали выбитые стекла и разрушенные межкомнатные перегородки.

«К счастью, жертв и пострадавших нет. Только что спасатели закончили обследование чердачных перекрытий: повреждений нет. Другие квартиры и инженерные системы тоже не пострадали», - добавил Волосевич.

По его словам, до окончания аварийных работ по восстановлению поврежденной трубы весь подъезд отключен от газа, а жильцы эвакуированы.

«Теперь вместо небольшого косметического ремонта собственнику предстоит сделать капремонт. После согласования с МЧС по моему поручению сотрудники УК «Жилищный трест и К» помогут с восстановлением стен и окон», - отметил Волосевич.

Он призвал горожан не подвергать опасности себя и окружающих и соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования.

В среду утром собственник квартиры в доме №9 по Железнодорожному проезду пригласил наемного рабочего, который без отключения газа в стояке проводил работы по врезке новой газовой плиты. В результате на кухне произошел взрыв с повреждением окон, межкомнатных перегородок, что повлекло за собой разрушение некоторых конструкций в самой квартире. В результате инцидента службам пришлось эвакуировать жителей подъезда и на несколько часов перекрыть газ.