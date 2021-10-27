РИАМО - 27 окт. В Московской области в настоящий момент переболело коронавирусом и вакцинировано более 4 млн человек. Из них доля людей старше 60 лет составляет 912,7 тыс. человек, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

«На сегодняшний день Московская область находится в лидерах по охвату вакцинацией. Мы привили уже более 3,8 млн человек – это первый этап (первая прививка от коронавируса – ред). Завершили полную вакцинацию – 3,5 млн человек», – сказала Труш на заседании профильного комитета Мособлдумы по обсуждению промежуточных итогов вакцинации в Московской области.

При этом Труш подчеркнула, что сейчас темпы вакцинации в регионе снизились. Самые высокие темпы наблюдались в июне-июле текущего года.

Между тем, в числе лидеров по вакцинации населения от коронавируса – Руза, Красногорск, Наро-Фоминск, Истра, Волоколамск, Клин, Солнечногорск, Дмитров, Сергиев Посад, Талдом, Чехов, Ступино, Кашира, Озеры, Зарайск, Луховицы и Егорьевск.

В числе антилидеров – Можайск, Шаховская, Звенигород, Одинцово, Мытищи, Ногинск, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Раменское, Воскресенск, Коломна, Шатура, Дмитровский округ, Рошаль, Серпухов, Пущино, Серебряные Пруды.

Эпидемиолог добавила, что вакинация – это самое эффективное вмешательство в организм, изобретенное человеком. Каждый год прививки сохраняют 6 млн жизней, спасают 7,5 млн детей от инвалидности и 400 млн жизней для всего человечества.

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