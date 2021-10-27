РИАМО - 27 окт. Столичное законодательство о молодежной политике, утвержденное свыше 12 лет назад, уже устарело и нуждается в обновлении. В новом законе будет предусмотрена актуальная система социальной защиты и поддержки молодых москвичей, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

На заседании столичного парламента в среду депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект «О молодежной политике в городе Москве».

«Москва всегда была и остается лидером молодежного движения. Более 12 лет назад столица одной из первых приняла закон «О молодежи». В 2009 году это был прогрессивный документ, однако сейчас значительная его часть, к сожалению, устарела и требовала актуализации», - сказал Шапошников.

Он отметил, что новый документ определяет цели, принципы и направления молодежной политики, полномочия органов власти в указанной сфере, формы участия молодежи в реализации профильной политики в столице.

«Отдельно прописаны меры поддержки молодых граждан, молодых семей и молодежных общественных объединений. Важно, что при этом все ранее закрепленные гарантии сохраняются, в том числе - в сфере образования, профориентации, занятости, предпринимательской деятельности», - подчеркнул спикер городского парламента.

Он добавил, что в Москве проводится системная работа по поддержке молодых граждан.

«На уровне региона мы должны обеспечить современную законодательную базу, соответствовать обновленной редакции Конституции РФ, где впервые принято общее понятие «молодежная политика», - отметил Шапошников.

По его словам, обновленное законодательство о молодежной политике предполагает создание современной комплексной системы соцзащиты и соцподдержки молодых москвичей, условий для всесторонней самореализации молодежи в сферах политики, экономики, а также социальной и общественной сферах.

Шапошников также рассказал, что при разработке проекта закона учитывались запросы и мнения молодых жителей мегаполиса. Вместе с тем документ будет дорабатываться.

«Сегодня столица – город студенчества, креативных индустрий, волонтерства, активных гражданских активистов. Новые возможности дают молодым людям дополнительный стимул для развития, что в итоге послужит во благо Москвы», - заключил председатель Московской городской думы.