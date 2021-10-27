РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Сотрудники МУП «Подольская теплосеть» начали прокладывать теплотрассу к строящемуся сельхозрынку в микрорайоне Кузнечики, сообщает пресс-служба предприятия.

Предприятие приступило к строительно-монтажным работам по прокладке тепловых трасс к строящимся корпусам сельскохозяйственного рынка.

Рынок расположен в границах улиц Академика Доллежаля, Генерала Варенникова, аллеи Славы и Варшавского шоссе в микрорайоне Кузнечики.