РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Арендаторы Подольска находятся в числе лидеров по уплате отсроченных арендных платежей в Подмосковье, сообщается на сайте администрации округа.

Почти 33% суммы арендных платежей, предоставленной арендаторам Подмосковья во время пандемии, вернулась в бюджеты городских округов и Московской области в текущем году. Поступления составили свыше 126,4 млн рублей.

Наибольшие суммы погашенных арендных платежей с начала года перечислили арендаторы Балашихи, Электростали, Одинцовского округа, Щелкова, Люберец, Лобни и Подольска (6,1 млн. рублей). Так, за муниципальную землю и имущество погашены 48,85 млн рублей аренды, за участки неразграниченной собственности — 73,2 млн рублей, а за областную недвижимость — 4,39 млн рублей.

Каждую неделю арендаторы государственной и муниципальной собственности и земли перечисляют в бюджеты от 2 до 4 млн рублей. Платежи происходят по графику, согласованному с арендодателем и посильному для арендатора. Мера поддержки бизнеса, введенная правительством РФ в период пандемии, позволяет погасить отсрочку в течение 2021 и 2022 годов, чтобы у предпринимателей была возможность сделать это без урона для своего дела.