РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Свыше 10 тыс. саженцев деревьев и кустарников посадили в подмосковном Красногорске в рамках областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Всеволод Волосевич.

В среду Волосевич принял участие в посадках деревьев в детском саду №4 в поселке Нахабино. На территории детского учреждения высадили более 80 саженцев сосны, липы, каштана, спиреи, жасмина и гортензии.

«Мы начали акцию 11 сентября, и до 1 ноября сажаем саженцы во всех общественных, дворовых территориях округа. Мы уже посадили более 10 тыс. саженцев, зашли более чем на 100 адресов», - сказал Волосевич.

В экологическом мероприятии в детсаду №4 приняли участие воспитанники дошкольного учреждения и их родители. Желающие могли согреться чаем из самовара.

«Приучаем детишек заботиться о природе, озеленять наш округ», - отметил Волосевич.