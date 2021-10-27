РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 окт. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 233 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 2 670 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 507 883 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 595 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 435 996 человек.

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