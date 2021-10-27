РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Глава Подольска Николай Пестов совместно с сотрудниками Следственного комитета РФ возложил цветы к памятнику Виктору Талалихину в день его гибели, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Военный летчик, Герой Советского Союза Виктор Талалихин одним из первых в СССР совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика. Он трагически погиб недалеко от Подольска 27 октября 1941 года. Традиционно в этот день в округе проходят памятные мероприятия. Так, Пестов совместно с сотрудниками СК РФ, студентами Московской академии СК РФ, представителями администрации округа, школьниками и активистами возложили цветы к подножью памятника Талалихину в поселке Кузнечики.

«В эти дни в 1941 году на фронтах Великой Отечественной войны сложилось отчаянное положение. Враг рвался к Москве и защищать ее поднялись лучшие сыны и дочери советского народа. В этот день, 80 лет назад, оборвалась жизнь славного защитника Родины - Талалихина. Но с этого дня начался его путь в бессмертие», - сказал Пестов.

По словам полковника юстиции, сотрудника Управления воспитательной работы СК РФ Николая Иванова, председателем СК РФ Александром Бастрыкиным утвержден перечень мероприятий, посвященных 80-летию битвы под Москвой. Так, студенты и сотрудники Главного Следственного управления по Москве и Московской области проводят встречи с молодежью, возлагают цветы к памятникам и мемориалам погибшим войнам в тех местах, где проходили основные знаковые события 80 лет назад.

«Недавно наши сотрудники возложили цветы к мемориалу советским войнам, погибшим на Бородинском поле в 1941 году. В среду мы вспоминаем день, когда 80 лет назад погиб Герой СССР Талалихин. Планируем также возложить цветы и к памятнику Зое Космодемьянской», - пояснил Иванов.

В рамках памятного мероприятия участники возложили цветы к подножью памятника Виктору Талалихину и сделали фотографию на память.