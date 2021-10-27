РИАМО - 27 окт. Возведение станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро завершилось на 25%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Станция «Лианозово» готова на четверть. Более чем наполовину выполнено бетонирование основных конструкций станционного комплекса, ведется гидроизоляция, завершаются земляные работы. Строится переход, который свяжет станцию с возводимым вестибюлем железнодорожной платформы Лианозово МЦД-1», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что завершение строительства проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Яхромская» и «Лианозово», а также тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех» планируется завершить до конца текущего года. Все остальные участки тоннеля уже построены.

«Общая готовность нового участка «салатовой» ветки протяженностью 6,9 км оценивается в 20%», – подчеркнул Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, сейчас на строящейся станции нового участка «салатовой» ветки метро «Яхромская» идет вынос инженерных коммуникаций и завершаются работы по креплению котлована, монолитные работы выполнены почти наполовину.

«На станции «Физтех» идет устройство ограждающих конструкций котлована», – добавил Кравцов.

Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро направлено на улучшение транспортной доступности столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

Жители районов, в которых появятся новые станции метро, смогут сократить до 20 минут пути в поездках по городу. Кроме того, ввод нового участка «салатовой» ветки позволит разгрузить столичные автомагистрали, в частности, Дмитровское шоссе, а также северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой веток подземки.

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