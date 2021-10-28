РИАМО – 28 окт. Заправочная станция сети «Газпромнефть» расположена в деревне Юрлово городского округа Солнечногорск. На АЗС работает 8 топливораздаточных колонок, с помощью которых клиенты могут заправить автомобиль традиционными бензинами АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичными G-Drive 95, а также сезонным дизельным топливом, сообщает пресс-служба сети.

На станции есть магазин, где представлено более 2000 товаров в дорогу, а для тех, кто проголодался - работает фирменное кафе.

Дополнительно на АЗС можно бесплатно подкачать шины, а также воспользоваться Wi-Fi и краном с технической водой, чтобы помыть стекла, фары и номерные знаки.

На станции действует система постоплаты: клиенты сначала заправляют автомобили сами или с помощью заправщиков, а затем оплачивают топливо за наличный расчет или банковской картой. Благодаря этому время нахождения на АЗС сокращается вдвое. К оплате принимаются наличные денежные средства, банковские карты, топливные карты «ОПТИ 24».

Получать привилегии от заправки можно став участником программы лояльности «Нам по пути». Она позволяет покупателям участвовать в актуальных акциях и приобретать топливо и сопутствующие товары с дополнительной выгодой.

На сети АЗС «Газпромнефть» действует акция «Выгодно вместе», по условиям которой при заправке от 30 литров и покупке кофе автомобилисты получают скидку. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС.

В Московской области расположено более 180 АЗС сети «Газпромнефть». Найти путь до ближайшей станции можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.