РИАМО - 27 окт. Строительство и реконструкцию 14 остановочных пунктов четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируется завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В Москве продолжается активное строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры будущего маршрута МЦД-4. В прошлом году была завершена реконструкция и строительство четырех остановочных пунктов, в этом году введены три станции, а до конца 2024 года планируется построить и реконструировать еще 14 станций», – рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, до конца этого года ожидается открытие после реконструкции платформы Матвеевская, а также двух новых станций: Минская и Аминьевская.

«В период с 2022 года до конца 2024 года предполагается открыть станции Поклонная, Кутузовская и Камушки, которые расположатся на строящейся соединительной ветке между Белорусским и Киевским направлениями железной дороги, а также новую платформу Ольгино, которая призвана разгрузить конечную станцию Железнодорожная», – добавил Андрей Бочкарев.

Кроме того, по словам главы строительного комплекса, к 2024 году завершится реконструкция еще 7 остановочных пунктов: Мещерская, Лесной городок, Переделкино, Очаково, Толстопальцево и Железнодорожная, также ожидается открытие реконструированной станции Каланчевская, которая МЦД-2 и МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Кокошкино Киевского направления железной дороги и будущего маршрута МЦД-4.

«Строили мы недолго – два года. Теперь отсюда можно с комфортом доехать до центра – для этого реконструировали пути и запустили новые электрички», – отметил Сергей Собянин.

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