РИАМО - 27 окт. Все желающие могут до 12 ноября подавать заявки на бесплатное участие в первом детском музыкальном конкурсе народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Конкурс проходит в смешанном формате среди творческих коллективов и солистов в возрасте от 7 до 15 лет.

В рамках него будут проводить бесплатные мастер-классы, на которых детей познакомят с азами современной обработки звука, научат играть и петь с музыкальной подложкой, работать с мониторингом и всем спектром технических средств музыкальной выразительности. 60 победителей конкурса смогут выступить на большом гала-концерте в январе 2022 года.

Положение о конкурсе и подробности на официальном сайте.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Московской области, АНО «Азбука музыки» совместно с оркестром Яковлева Grand Melody Orchestra, а также при поддержке президентского фонда культурных инициатив и продюсерского центра Александра Яковлева.