РИАМО - 27 окт. Жительниц городского округа Люберцы, воспитывающих детей, приглашают принять участие в ежегодном инстамарафоне «Мама года», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чтобы стать участником конкурса необходимо быть мамой, проживать в Люберцах или в одном из ближайших городов, подписаться на аккаунт конкурса и заполнить форму в шапке профиля @mama.goda.lub. Призовой фонд более 100 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Главные призы победительнице марафона: титул «Мама года 2021» и 15 тыс. рублей. Участие в конкурсе «Мамочка-Люберчаночка 2022» вне кастинга».

Победители этапа получат подарки от партнеров. Кроме того, каждая участница получит приятный подарок на финале марафона. Подробную информацию можно узнать в Instagram-аккаунте конкурса @mama.goda.lub.