РИАМО - 27 окт. Актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова в столице, сообщает kp.ru.

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии страны Сергей Женовач уходит с поста худрука театра по собственному желанию.

В российском Минкульте с уважением отнеслись к решению Женовача об уходе с должности, а также выразили ему благодарность за проделанную работу. Так, при Женоваче в театре поставлено свыше 10 премьер, 3 из них подготовил сам худрук.

Хабенский - актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист РФ, заслуженный артист РФ. Ведет большую благотворительную деятельность.

Ранее гендиректором МХАТ им. Горького был назначен Владимир Кехман. Кроме того, он продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.

Сейчас на сцене МХТ им. Чехова играет в спектаклях «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена!» и «Поколение Маугли».

Новый сезон в Театре имени Пушкина: премьеры, гастроли и первый мерч>>