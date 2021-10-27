РИАМО - 27 окт. В подмосковных Люберцах с 18 по 24 октября подрядные организации очистили от рекламы и граффити 10 остановочных пунктов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В рамках содержания автомобильных дорог проводились работы по помывке остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений. За неделю дорожными службами вывезено 67 кубических метров смета и 61 кубометр мусора. Очищено 10 остановочных пунктов от граффити и рекламы», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что на прошедшей неделе в работах по содержанию автодорог было задействовано 88 дорожных рабочих и 36 единиц спецтехники.