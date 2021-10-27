РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В подмосковном Домодедове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести из магазина несколько бутылок коньяка, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Кирова. Оперативно прибыв в торговую точку, росгвардейцы выяснили, что один из покупателей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался пронести мимо кассы несколько бутылок коньяка и продукты питания.

Правоохранители задержали 48-летнего жителя ближнего зарубежья и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.