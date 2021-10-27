Второй месяц осени в столице и Подмосковье заканчивается на холодной ноте: ночью 25 октября метеорологи в Тушино зафиксировали температуру в минус 2,8 градуса, что на три градуса ниже климатической нормы. До этого сентябрь 2021 года признали самым холодным в столице за весь XXI век. Какая погода в Москве и области будет на ноябрьские праздники и ждать ли снега и холодов в последний месяц осени, читайте в материале РИАМО.

В ожидании зимы

Как говорит в беседе с РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, днем в среду, 27 октября, погоду испортит теплый атмосферный фронт. Днем небо затянется плотными облаками и местами пройдут небольшие дожди. В Москве ожидается температура плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье – 6-11 градусов тепла.

«В четверг уходящий циклон развернет потоки на север. Пройдут кратковременные дожди, по-прежнему будет облачно, а днем похолодает до плюс 3-8 градусов», – говорит Леус.

В пятницу, по словам синоптика, в столице столбики термометра опустятся до плюс 2-7 градусов, и также пройдут кратковременные дожди. А последние выходные октября порадуют жителей московского региона комфортной, преимущественно солнечной и сухой погодой, за которую будет отвечать антициклон с запада. Днем 30 и 31 октября воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.

«С началом ноября Москву и область ждет очередная порция дождей, хотя температура по-прежнему будет достаточно высокой для этого времени года – в пределах плюс 6-11 градусов. Следующий «визит зимы» в регионе стоит ждать ближе к концу первой декады ноября», – отмечает собеседник метеоролог.

Теплые выходные

Дни с 4 по 7 ноября по всей России еще в начале года были объявлены выходными – они приурочены ко Дню народного единства. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Московском регионе с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни.

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, погода в эти дни будет на удивление теплой. Максимальную температуру можно ждать 30 и 31 октября, когда столбики термометров покажут 11 градусов тепла. Это настоящая тепловая аномалия, на 6-7 градусов превышающая климатические нормы и близкая к температурным рекордам. За 140 лет наблюдений максимум для 31 октября был зафиксирован в 1967 году (плюс 13,9 градуса). Конечно, осень 2021 года может и не перекрыть эти значения, но подберется к ним очень близко.

Самый холодный день, когда температура опустится до плюс 4 градусов, синоптики ожидают 7 ноября. Ночная температура тогда тоже может стать самой низкой за все 11 дней – ожидается всего плюс 2 градуса.

28 и 29 октября, а также с 3 по 7 ноября в столичном регионе ожидаются небольшие дожди и облачность. С 30 октября по 1 ноября Москву и область ждут три ясных и очень теплых дня, а 2 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

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Дождливый ноябрь

По прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц осени Московский регион в целом ждет пасмурная погода за исключением всего двух по-настоящему ясных дней. По-настоящему ясными могут быть всего два дня – 1 и 16 ноября. Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев ноябрьской погоды.

По предварительным данным, в ноябре будет дождливо. Как утверждают синоптики, осадки могут выпадать на протяжении сразу 18 дней. При этом 9-12 ноября ожидаются сильные дожди, 22 и 24 ноября – дождь со снегом, а 19-21 ноября столичный регион ждет снег, пусть и небольшой.

Самыми холодными будут ночи на с 16 по 21 и 24 ноября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 2 градуса. Самая низкая дневная температура – минус 1 градус – ожидается 19 ноября.

Самая теплая ночь в ноябре ожидается на День народного единства (4 ноября) – плюс 8 градусов. Самыми теплыми днями предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будут 3-4 ноября, когда в Москве в дневные часы потеплеет до плюс десяти градусов.

Между тем заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина ранее сообщала, что погода в ноябре в целом ожидается в пределах нормы. Климатическая зима, когда температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений, в столичном регионе обычно наступает в десятых числах ноября, а снег ложится после 20 числа. Однако в настоящее время из-за потепления климата появления снежного покрова в Москве и Подмосковье стоит ждать лишь в начале декабря.

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