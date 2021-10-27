РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В нескольких населенных пунктах Домодедова 28 октября отключат электроэнергию в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Электричества не будет 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Свет выключат в микрорайоне Востряково на улицах 2-я Овражная, Звездная, Комсомольская, Проспект 1 Мая; в деревнях Крюково, Большое Саврасово, Бехтеево, Борисово, Артемьево, в селах Успенское и Лямцино.

Также электричества не будет в СНТ «Три Березки – Бехтеево» и «Отдых-Котляково», а также в микрорайоне Белые Столбы.