РИАМО - 27 окт. По уголовному делу о коммерческом подкупе в крупном размере двум фигурантам было предъявлено обвинение в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, не позднее сентября этого года двое мужчин вступили в преступный сговор. Один из злоумышленников являлся сотрудником коммерческого банка. Их сговор был направлен на незаконное получение крупной суммы денег от представителя одного из клиентов банка за совершение операции по перечислению средств в другое кредитное учреждение.

Сговор злоумышленников пресекли 21 сентября. Сейчас в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго - домашний арест.

Расследование данного уголовного дела продолжается.