РИАМО - 27 окт. Шеф-повар ресторана ARTEST Артем Естафьев, кухня которого получила две звезды Michelin, рассказал, что некоторые его блюда готовится около 7 месяцев перед тем, как попасть на стол.

«Мы перерабатывали по несколько сот килограммов чего-либо, чтобы создать даже не блюда, а ингредиенты. Я как шеф имею не только свой стиль, но и свой продукт. В нашем меню есть блюда, которые, чтобы попасть на тарелку, готовятся на протяжении 7 месяцев как минимум. Или какой-нибудь соус до года настаивается, чтобы потом стать частью сета «Время». Время для нас очень важный инструмент, мы с ним работаем с момента основания. Мы людям даем попробовать время на вкус, и это очень интересно», – сказал Естафьев в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что самое главное в блюдах ресторана – это индивидуальность.

«Не представляю, что нужно сделать, чтобы получить третью звезду. Но это начало чего-то нереально крутого для большинства ресторанов. У шефов загораются глаза, они хотят стать чем-то большим, чем просто механизмом, чтобы держаться на плаву», - добавил шеф-повар.

Рейтинг Michelin постоянно меняется. Чтобы сохранить звезды, нужно изо дня в день доказывать свое мастерство и профессионализм.

Ранее два ресторана Москвы впервые были отмечены двумя звездами Michelin. Это Artest-chefs table (Артем Естафьев) и Twins garden (Сергей и Иван Березуцкие).

Всего в гид Michelin на 2022 год вошли 69 заведений. Рекомендованы 45 ресторанов и кафе, среди них «Аист», Avocado, «Пушкин», «Чемодан», «Новодмитровская», «Экспедиция», «Фаренгейт», «Гедонист», «Ла Маре», «Маргарита бистро», «Северяне», Regent, «Техникум», «Волна», Wine crab, Wine religion.

Впервые в России: какие рестораны получили звезды «Мишлен»>>