РИАМО - 27 окт. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о коррупции в отношении экс-начальника отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению соцгарантий МВД РФ и двух посредников, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В зависимости от роли фигурантов они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

С января по март 2018 года экс-сотрудник МВД через посредников, один из которых является ее мужем, получила 40 млн рублей от владельцев страховой фирмы в качестве первой части планируемой взятки в размере 325 млн рублей.

Женщина пообещала поспособствовать компании в подготовке документов для участия в открытом конкурсе и победе в нем, а затем заключение контракта с МВД РФ по обязательному госстрахованию жизни и здоровья сотрудников на 2018-2019 годы.

Злоумышленников задержали. В ходе обысков, в том числе по месту жительства и службы задержанных, найдена компьютерная техника и документация, которая представляет интерес для следствия. В документах зафиксирована преступная деятельность злоумышленников.

В ходе допроса один из задержанных полностью признал свою вину, а также дал подробные показания, которые изобличают в преступлении других обвиняемых. На имущество обвиняемых по данному делу был наложен арест более чем на 190 млн рублей.

Специалисты провели значительный объем следственных и процессуальных действий. Также следователи установили и допросили свыше 50 свидетелей, провели сложные судебные экспертизы.

Несмотря на сложность этого дела, которая была обусловлена неочевидностью совершенного преступления, следователям удалось собрать доказательства, которые изобличают вину всех фигурантов. Объем уголовного дела составил 57 томов. Данное уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

В отношении взяткодателя уголовное дело было выделено в отдельное производство. Злоумышленнику заочно предъявлено обвинение, мужчина объявлен в международный розыск.