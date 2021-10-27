РИАМО - 27 окт. Бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман стал новым генеральным директором Московского художественного академического театра им. Максима Горького, передает Федеральное агентство новостей.

Решение о его назначении на новую должность приняли в министерстве культуры. Кехман также продолжит работу на посту худрука Михайловского театра.

В Минкультуры подчеркнули, что приоритетами работы Кехмана в МХАТ станут вопросы стабильного развития учреждения и созидательной творческой атмосферы.

Владимир Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве. Он — российский бизнесмен и театральный деятель, художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета, основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году.