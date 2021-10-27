РИАМО - 27 окт. В 2021 году пассажиры столичной подземки оплачивают поездки банковской картой на турникете в 500 раз чаще, чем в 2016 году. Первые терминалы с возможностью такой оплаты появились в сентябре 2015 года, сообщили РИАМО в пресс-службе Московского метрополитена.
В 2016 году проезд банковской картой на турникете оплачивали 1 тыс. пассажиров в сутки. Сегодня этот способ ежедневно выбирают 500 тыс. человек.
С 15 октября на станциях столичной подземки доступна оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Ожидается, что со временем она также будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей города.
«По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay», - заключили в пресс-службе.
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