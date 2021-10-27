РИАМО - 27 окт. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли в первом чтении законопроект о молодежной политике, призванный способствовать реализации потенциала молодых москвичей, передает корреспондент РИАМО.

С инициативой о подготовке законопроекта «О молодежной политике в городе Москве» выступили фракция партии «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва».

«Принятие законопроекта города Москвы о молодежной политике направлено на создание комплексной системы социальной защиты и поддержки в основных сферах жизнедеятельности и будет способствовать полноценной реализации молодых граждан, как в социально-экономической, так и политической сферах жизни в городе Москве», — сказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Законопроект предусматривает поддержку молодежи в таких сферах, как наука и образование, профессиональная ориентация, труд и других, а также помощь молодым москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в документе установлено понятие добровольческой деятельности и предусмотрено содействие волонтерству. Также прописана такая мера поддержки, как гранты. Работа над документом будет продолжена.