РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. 28 октября пройдет встреча первого заместителя главы администрации городского округа Люберцы Ирины Назарьевой с жителям в формате онлайн, она начнется в 17:00, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! В ходе встречи обсудим вопросы функционирования дежурных групп в детских садах в условиях, введенных противоковидных ограничений», - сказал Назарьева.

По ее словам, вопросы жители округа могут направлять на почту zamnachypr@mail.ru или задать по телефону: 8(495)554-40-13.

Встреча пройдет на платформе Zoom. Подключиться можно по ссылке https://us02web.zoom.us/j/87180052900?pwd=b0Q4NUhXdmpEZWdSdXAzVHlSYTF4dz09. Идентификатор конференции: 871 8005 2900. Код доступа: 125157.