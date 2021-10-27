РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 окт. По поручению главы Щелкова Андрея Булгакова была обустроена ливневая канализация на улице Жуковского, возле домов №№2 и 4, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Регулярно после дождей или таяния снега здесь образовывалась большая лужа. Это проблема не решалась на протяжении многих лет.

Теперь благодаря обустройству ливневой канализации даже в дождливое время года лужи здесь не будет.